Про це повідомляється у звіті про прогрес України на шляху до ЄС.

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Що каже Єврокомісія про Верховну Раду

Ключові рішення, особливо щодо питань оборони та безпеки, приймалися міжпартійною більшістю. Застосування невідкладної процедури прийняття закону обмежено,

– йдеться у звіті.

Проте в звіті інституція звертає увагу на обмеження прав опозиції, через що вона не може виконувати свої функції повною мірою. Йдеться про випадки безпідставних заборон на закордонні відрядження для опозиційних нардепів. Водночас у Брюселі визнають, що воєнний стан допускає запровадження деяких обмежень прав і свобод людей, а також прав та законних інтересів юридичних осіб

"Випадки непропорційних обмежень на поїздки представників парламентської опозиції... вимагають належного розгляду", – пишуть у Європарламенті.

Також у звіті Європарламент висловився щодо функціонування телемарафону в Україні. Там вказали на потребу відновлення плюралістичного медіаландшафту в Україні.