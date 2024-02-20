5 февраля в доме в Подмосковье умер сын Игоря Сечина, одного из ближайших соратников Путина и главы “Роснефти”. Об этом написали российские медиа со ссылкой на оппозиционера Леонида Невзлина.
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Что известно о смерти Сечина-младшего
Информация о смерти Ивана Сечина была опубликована в реестре наследственных дел, где ее и заметил Невзлин. По данным, Сечин проживал в Москве по адресу Шведский тупик, 3 – именно этот дом называли "домом для соратников Путина".
Наверное, трудно поверить, но я искренне сочувствую отцу, который потерял ребенка. Как сочувствую маме Алексея Навального. Как сочувствовал последние годы маме Бори Немцова, которая покинула нас в этом месяце,
– написал Невзлин.
О смерти Ивана Сечина сообщает также анонимный телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ". Источник канала утверждает, что официальной причиной смерти Сечина-младшего якобы назван "оторванный тромб".
Чем занимался Иван Сечин
Иван Сечин окончил экономический факультет МГУ, а также учился в Московской школе экономики МГУ. С марта 2014 года он также работал в "Роснефти".
В январе 2015 года Путин наградил Сечина-младшего медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за "многолетний добросовестный труд" и "за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса". На тот момент Сечину было 25 лет, он занимал должность первого заместителя директора департамента совместных проектов на шельфе.
Эпидемия оторванных тромбов в России
- Официальной причиной смерти Навального также сначала назвали оторванный тромб. Согласно официальной версии, тогда сразу прибыли медицинские работники учреждения, а также вызвали бригаду скорой медицинской помощи. В конце концов, врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть российского "оппозиционера".
- Впоследствии матери политика сообщили новую причину его гибели – "синдром внезапной сердечной смерти".
- Анастезиолог-реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального после отравления в 2020 году, заявил, что названную в колонии внезапную остановку сердца могло вызвать отравление "Новичком".