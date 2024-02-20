5 февраля в доме в Подмосковье умер сын Игоря Сечина, одного из ближайших соратников Путина и главы “Роснефти”. Об этом написали российские медиа со ссылкой на оппозиционера Леонида Невзлина.

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Что известно о смерти Сечина-младшего

Информация о смерти Ивана Сечина была опубликована в реестре наследственных дел, где ее и заметил Невзлин. По данным, Сечин проживал в Москве по адресу Шведский тупик, 3 – именно этот дом называли "домом для соратников Путина".

Наверное, трудно поверить, но я искренне сочувствую отцу, который потерял ребенка. Как сочувствую маме Алексея Навального. Как сочувствовал последние годы маме Бори Немцова, которая покинула нас в этом месяце,

– написал Невзлин.

О смерти Ивана Сечина сообщает также анонимный телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ". Источник канала утверждает, что официальной причиной смерти Сечина-младшего якобы назван "оторванный тромб".

Чем занимался Иван Сечин

Иван Сечин окончил экономический факультет МГУ, а также учился в Московской школе экономики МГУ. С марта 2014 года он также работал в "Роснефти".

В январе 2015 года Путин наградил Сечина-младшего медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за "многолетний добросовестный труд" и "за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса". На тот момент Сечину было 25 лет, он занимал должность первого заместителя директора департамента совместных проектов на шельфе.

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