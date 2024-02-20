5 лютого у будинку в Підмосков'ї помер син Ігоря Сєчина, одного з найближчих соратників Путіна та очільника "Роснефти". Про це написали російські медіа з посиланням на опозиціонера Леоніда Невзліна.

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Що відомо про смерть Сєчіна-молодшого

Інформація про смерть Івана Сєчіна була опублікована в реєстрі спадкових справ, де її й помітив Невзлін. За даними, Сєчін проживав у Москві за адресою Шведський тупік, 3 – саме цей будинок називали "домом для соратників Путіна".

Напевно, важко повірити, але я щиро співчуваю батькові, який втратив дитину. Як співчуваю мамі Олексія Навального. Як співчував останні роки мамі Борі Нємцова, яка покинула нас цього місяця,

– написав Невзлін.

Про смерть Івана Сєчіна повідомляє також анонімний телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ". Джерело каналу стверджує, що офіційною причиною смерті Сечина-молодшого нібито названо "відірваний тромб".

Чим займався Іван Сєчін

Іван Сєчін закінчив економічний факультет МДУ, а також навчався у Московській школі економіки МДУ. З березня 2014 року він також працював у "Роснефти".

У січні 2015 року Путін нагородив Сєчіна-молодшого медаллю ордену "За заслуги перед Вітчизною" ІІ ступеня за «багаторічну сумлінну працю" та "за великий внесок у розвиток паливно-енергетичного комплексу". На той момент Сєчіну було 25 років, він обіймав посаду першого заступника директора департаменту спільних проєктів на шельфі.

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