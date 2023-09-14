Первый звонок для жителей горного села Верхняя Яблонька Львовской области совсем не повод идти в школу. Там с первого сентября дети не посещают уроки – их не отпускают родители.

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Неугодный директор

270 учащихся бойкотируют обучение с первого сентября, на уроки ходят всего 20.

И все потому, что в должности директора возобновился скандальный Иван Сычак. Мужчину ранее уволили за то, что он систематически издевался над учениками. Однако тот пошел в суд и выиграл его.

Родители против возвращения Сычака в школу и заявляют, что пока его не уволят, детей в школу не будут пускать. Любые попытки урегулировать конфликт не имели успеха.

Сеть всколыхнуло видео, на котором директор убегает от разъяренных родителей, залезает на парты и отмахивается стульями.

Называл учеников "деб**ами"

Иван Сычак с 2013 года возглавляет местную школу в Верхней Яблоньке, а также преподает математику.

В августе 2022 года на мужчину составили протокол об административном нарушении по фактам буллинга. Известно, как минимум, о трех таких случаях. Ученик 5 класса уверял, что учитель обращался к нему нецензурными словами и ударил по голове. Ученица 9-го класса рассказала, что когда она училась в седьмом классе, Сычак вызвал ее к доске и тоже ударил по голове. Также он называл ее "тупой", "дурой", "недоразвитой". По словам ребенка, не отличался "толерантным" отношением Сычак и к другим ученикам. В свою очередь ученик 6-класса получил пинка и ряд оскорблений за то, что не написал контрольную.

Родители детей обратились в полицию. В октябре директора признали виновным в буллинге, но освободили от наказания, потому что с момента правонарушения уже прошло более трех месяцев.

Уже в июле 2023 года районный суд снова рассмотрел это дело и на этот раз закрыл админпроизводство в связи с отсутствием состава правонарушения. Более того, впоследствии Сычаку удалось восстановиться в должности и получить компенсацию в 400 тысяч гривен.

Имеет пророссийские взгляды

Следует заметить, что директора не взлюбили еще и за другое. В мае 2022 года жители села вышли на митинг с требованием уволить Сычака за то, что тот пропагандирует идеи "русского мира". Прихожана УПЦ МП, его обвиняли в умышленном поджоге церкви, когда ее предлагали передать ПЦУ.

Ранее агитировал на выборах за запрещенную в Украине Партию регионов, во время войны саботировал обустройство бомбоубежища в школе. Кроме того, Сычак организовал строительство церкви для Московского патриархата, а когда мы потребовали ее передать Киевскому патриархату, церковь внезапно сгорела,

– рассказывал один из участников протеста.

Директор департамента образования ЛОВА Олег Паска отметил, что увольнение Сычака не входит в их компетенцию. Это должна сделать Боринская территориальная община.