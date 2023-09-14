Перший дзвоник для жителів гірського села Верхня Яблунька, що на Львівщині, зовсім не привід йти до школи. Там з першого вересня діти не відвідують уроки – їх не пускають батьки.

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Неугодний директор

270 учнів бойкотують навчання з першого вересня, на уроки ходять лише 20.

І все через те, що на посаді директора поновився скандальний Іван Січак. Чоловіка раніше звільнили за те, що він систематично знущався над учнями. Однак той пішов до суду і – виграв його.

Батьки проти повернення Січака до школи і заявляють, що поки його не звільнять, дітей до школи не пускатимуть. Будь-які спроби врегулювати конфлікт не мали успіху.

Мережу сколихнуло відео, на якому директор тікає від розлючених батьків, залізає на парти і відмахується стільцями.

Називав учнів "деб**ами"

Іван Січак з 2013 року очолює місцеву школу у Верхній Яблуньці, а також викладає математику.

У серпні 2022 року на чоловіка склали протокол про адміністративне порушення за фактами булінгу. Відомо, як мінімум, про три такі випадки. Учень 5-го класу запевняв, що вчитель звертався до нього нецензурними словами та вдарив по голові. Учениця 9-го класу розповіла, що коли вона навчалася у сьомому класі Січак викликав її до дошки і теж вдарив по голові. Також він називав її "тупою", "дурою", "недорозвинутою". За словами дитини, не вирізнявся "толерантним" ставленням Січак і до інших учнів. Своє чергою учень 6-класу отримав стусана та низку образ за те, що не написав контрольну.

Батьки дітей звернулися до поліції. У жовтні директора визнали винним у булінгу, але звільнили від покарання, бо з моменту правопорушення вже минуло більше трьох місяців.

Вже у липні 2023 року районний суд знову розглянув цю справу і цього разу закрив адмінпровадження у звʼязку з відсутністю складу правоопорушення. Ба більше, згодом Січаку вдалося поновитися на посаді та отримати компенсацію у 400 тисяч гривень.

Має проросійські погляди

Слід зауважити, що директора не взлюбили ще й за інше. У травні 2022 року жителі села вийшли на мітинг із вимогою звільнити Січака за те, що той пропагує ідеї "русского міра". Парафіянина УПЦ МП, його звинувачували у навмисному підпалі церкви, коли її пропонували передати ПЦУ.

Раніше агітував на виборах за заборонену в Україні „Партію регіонів“, під час війни саботував облаштування бомбосховища в школі. Крім того, Січак організував будівництво церкви для Московського патріархату, а коли ми зажадали її передати Київському патріархату, церква раптово згоріла,

– розповідав один із учасників протесту.

Директор департаменту освіти ЛОВА Олег Паска зазначив, що звільнення Січака не належить до їх компетенції. Це має зробити Боринська територіальна громада.