В оперативном командовании "Север" сообщили, что полковник Винник продвигается по службе.

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Ивана Винника повысили

Оперативное командование "Север" описало Винника как пример честного боевого офицера, опытного и человечного командира, который бережет и уважает личный состав.

Справка. Иван Винник – Герой Украины, стал командиром отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в августе 2022 года.

Под его руководством бригада прошла непростой путь, однако достойно держала определенные ей направления обороны. Сначала был Бахмут, затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года бригада смогла отразить одно из крупнейших наступлений за время российско-украинской войны,

– сообщили в ОК "Север".

Командование объяснило, что Герой назначен на высшую должность с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта.

В ОК "Север" выразили Виннику благодарность за профессионализм, выдержку и стойкость и пожелали успехов в дальнейшей службе.