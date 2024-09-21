В оперативному командуванні "Північ" повідомили, що полковник Віннік просувається по службі.

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Івана Вінніка підвищили

Оперативне командування "Північ" описало Вінніка як приклад чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира, який береже і поважає особовий склад.

Довідка. Іван Віннік – Герой України, став командиром окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у серпні 2022 року.

Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни,

– повідомили в ОК "Північ".

Командування пояснило, що Герой призначений на вищу посаду з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду.

В ОК "Північ" висловили Вінніку вдячність за професіоналізм, витримку та стійкість і побажали успіхів у подальшій службі.