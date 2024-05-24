Пользуется "чужим" имуществом, а сестра имеет криминальные связи: как живет глава Нацполиции

Недавнее расследование в отношении главы Нацполиции Выговского вызвали волну обсуждений со стороны общества. Он долгие годы указывал в своих декларациях, что пользуется имуществом, оформленным на других лиц, однако источник этого имущества вызывает вопросы.

Выяснилось, что сестра Выговского стала основательницей компании, торгующей топливом, которая имеет связи с фигурантами уголовных дел, которые находятся под ответственностью самого главы Нацполиции. Кроме того, начальник Нацполиции пользовался автомобилями, оформленными на тещу, которая не имела стабильного дохода в течение многих лет.

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Пользуется "чужим" имуществом

После назначения главой Нацполиции Выговский заселился в частном доме под Киевом стоимостью 6,5 миллиона гривен, оформленном на давнюю подругу семьи. Однако она не смогла ответить на вопросы журналистов о месторасположении дома, его площадь и тому подобное.

Дом в котором живет Выговский / Фото bihus.info

Кроме того, Выговский долгое время пользовался автомобилями, оформленными на тещу. Сначала это был Hyundai Santa Fe, потом Volkswagen Touareg. Позже женщина продала Touareg и подарила дочери всю полученную сумму. После этого семья приобрела Audi SQ5, а теща приобрела новую Audi SQ8.

Такие дорогие автомобили стоят от 100 тысяч долларов, однако свекровь Выговского не имеет ни бизнеса, ни официального дохода уже много лет.

Криминальные связи сестры Выговского

На сестру Выговского – Оксану Альховик, оформлен частный дом в пригороде Николаева, в котором полицейский жил, когда работал в местном управлении.

На момент покупки Альховик работала в сельской школе учителем младших классов. Через несколько лет сестру Выговского пригласили работать к брату в Николаевскую полицию. Тогда она также переехала в город и заселилась уже в маленьком домике на окраине.

В 2019 году Альховик вошла в число учредителей ООО "Югнафтопродукт", занимающейся оптовой торговлей топливом. Ее партнером в этой компании несколько лет был муж владелицы дома, в котором сейчас проживает Выговский.

Сейчас у сестры главы Нацполиции есть половина бизнеса с годовой прибылью около 400 миллионов гривен. Оказалось, что ООО "Югнафтопродукт" сестры главы Нацполиции несколько лет торговало с фигурантами уголовных дел самого главы Нацполиции.

Например, в 2022 году одним из поставщиков ООО "Югнафтопродукт" были ООО "Эксон ЮК" и ООО "Континенталь Трейд".

в 2020 году сестра начальника Нацполиции с партнерами выкупила на подъезде к Николаеву два гектара земли, на которой запустили АЗС под брендом "KIV OIL". Однако когда журналисты посетили эту заправку в конце апреля, там торговали топливом без лицензии, без чеков и с оплатой наличными или на карту мужчины, который продает кофе в соседнем кафе.

Выговский ответил журналистам

В ответ на запрос журналистов, Выговский заявил, что ему неизвестно, за какие деньги сестра покупала дом, в котором он жил. Полицейский также не знает, откуда у тещи машины, на которых он ездил.

Относительно криминального контрагента ООО "Югнафтопродукт" он утверждает, что ему об этом ничего неизвестно, поскольку следователи Нацполиции – независимы и он не вмешивается в их работу.

Между тем в социальных сетях, комментируя расследование, Выговский заявил, что информация о его декларации содержится в открытом доступе на сайте НАПК, где "указаны активы мои и моей жены, а также дочери на момент совместного проживания". Он также заявил, что прошел специальную проверку, включая проверку декларации.

"Вся эта информация доступна для всех и не является тайной. Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, я прошел специальную проверку, которая включала, в том числе и проверку декларации. Поэтому не сомневаюсь, что я и моя семья, а также образ моей жизни находятся под постоянным контролем антикоррупционных органов, что хорошо. Ведь это позволяет нам оставаться открытыми в отношениях с обществом", – резюмировал глава Нацполиции.