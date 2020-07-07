ФСБ задержала экс-журналиста Сафронова по обвинению в госизмене и работе на НАТО – видео
Бывшего журналиста, а теперь советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали 7 июля. ФСБ России подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО.
Сафронова обвиняют в госизмене. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-центр ФСБ России.
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Что известно о задержании Сафронова и что ему грозит
- О задержании Ивана Сафронова стало известно утром 7 июля. В "Роскосмосе", комментируя событие, заявили, что задержание Сафронова "не касается его нынешней работы".
- В ФСБ говорят, что он якобы выполнял задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал его представителю информацию, составляющую государственную тайну. Речь идет о данных по военно-техническому сотрудничеству, обороне и безопасности РФ.
- Российские правоохранители уже успели открыть уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). Статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
- Материалы по делу Сафронова засекречены. Заседания суда будут проходить в закрытом режиме.
Смотрите видео задержания Ивана Сафронова:
Как задержание Сафронова комментируют в Кремле
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "контрразведчики выполнили работу очень качественно". В Кремле, по словам Пескова, узнали о деле против него из СМИ.
- Он также добавил, что считает Сафронова профессионалом своего дела.
- На замечание о том, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме, Песков ответил: "Было бы странно, если бы дело о работе иностранных разведок у нас на территории было бы открытым".
Под зданием ФСБ в Москве уже состоялись первые одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Журналисты говорят, что акция будет проходить весь день.
Пикет у здания ФСБ в Москве / Фото Олеси Герасименко
Что известно об Иване Сафронове?
До прихода в "Роскосмос" в мае 2020 года Сафронов работал сначала в издании "Коммерсантъ", а затем в газете "Ведомости". Журналист специализировался на военно-промышленной и космической тематиках.
Из "Коммерсанта" его уволили по требованию владельца издания из-за критической статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Вместе с Сафроновым в знак протеста газету тогда покинули более десятка журналистов – весь отдел политики издания.