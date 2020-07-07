Сафронова обвиняют в госизмене. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-центр ФСБ России.

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Смотрите видео задержания Ивана Сафронова:

Под зданием ФСБ в Москве уже состоялись первые одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Журналисты говорят, что акция будет проходить весь день.

Пикет у здания ФСБ в Москве / Фото Олеси Герасименко

Что известно об Иване Сафронове?

До прихода в "Роскосмос" в мае 2020 года Сафронов работал сначала в издании "Коммерсантъ", а затем в газете "Ведомости". Журналист специализировался на военно-промышленной и космической тематиках.

Из "Коммерсанта" его уволили по требованию владельца издания из-за критической статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Вместе с Сафроновым в знак протеста газету тогда покинули более десятка журналистов – весь отдел политики издания.