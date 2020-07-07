Колишнього журналіста, а тепер радника голови "Роскосмосу" Івана Сафронова затримали 7 липня. ФСБ Росії підозрює його в роботі на одну зі спецслужб НАТО.

Сафронова звинувачують у держзраді. Про це повідомляє Интерфакс із посиланням на пресцентр ФСБ Росії.

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Що відомо про затримання Сафронова і що йому загрожує

Про затримання Івана Сафронова стало відомо вранці 7 липня. У "Роскосмосі", коментуючи подію, заявили, що затримання Сафронова "не стосується його нинішньої роботи".

В ФСБ кажуть, що він начебто виконував завдання однієї зі спецслужб НАТО, збирав і передавав її представнику інформацію, що становить держтаємницю. Мовиться про дані щодо військово-технічного співробітництва, оборони і безпеки РФ.

Російські правоохоронці вже встигли відкрити кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 275 КК РФ (державна зрада). Стаття передбачає покарання до 20 років позбавлення волі .

. Матеріали по справі Сафронова засекречені. Засідання суду будуть проходити в закритому режимі.

Дивіться відео затримання Івана Сафронова:

Як затримання Сафронова коментують у Кремлі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "контррозвідники виконали роботу дуже якісно". У Кремлі, за словами Пєскова, дізналися про справу проти нього зі ЗМІ.

Він також додав, що вважає Сафронова професіоналом своєї справи.

На зауваження про те, що справу розглядатимуть в закритому режимі, Пєсков відповів: "Було б дивно, якби справа про роботу іноземних розвідок у нас на території була б відкритою".

Під будівлею ФСБ у Москві вже відбулися перші одиночні пікети на підтримку Івана Сафронова. Журналісти кажуть, що акція відбуватиметься весь день.



Пікет біля будівлі ФСБ у Москві / Фото Олесі Герасименко