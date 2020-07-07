ФСБ затримала ексжурналіста Сафронова: його звинувачують у держзраді і роботі на НАТО – відео
Колишнього журналіста, а тепер радника голови "Роскосмосу" Івана Сафронова затримали 7 липня. ФСБ Росії підозрює його в роботі на одну зі спецслужб НАТО.
Сафронова звинувачують у держзраді. Про це повідомляє Интерфакс із посиланням на пресцентр ФСБ Росії.
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Що відомо про затримання Сафронова і що йому загрожує
- Про затримання Івана Сафронова стало відомо вранці 7 липня. У "Роскосмосі", коментуючи подію, заявили, що затримання Сафронова "не стосується його нинішньої роботи".
- В ФСБ кажуть, що він начебто виконував завдання однієї зі спецслужб НАТО, збирав і передавав її представнику інформацію, що становить держтаємницю. Мовиться про дані щодо військово-технічного співробітництва, оборони і безпеки РФ.
- Російські правоохоронці вже встигли відкрити кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 275 КК РФ (державна зрада). Стаття передбачає покарання до 20 років позбавлення волі.
- Матеріали по справі Сафронова засекречені. Засідання суду будуть проходити в закритому режимі.
Дивіться відео затримання Івана Сафронова:
Як затримання Сафронова коментують у Кремлі
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "контррозвідники виконали роботу дуже якісно". У Кремлі, за словами Пєскова, дізналися про справу проти нього зі ЗМІ.
- Він також додав, що вважає Сафронова професіоналом своєї справи.
- На зауваження про те, що справу розглядатимуть в закритому режимі, Пєсков відповів: "Було б дивно, якби справа про роботу іноземних розвідок у нас на території була б відкритою".
Під будівлею ФСБ у Москві вже відбулися перші одиночні пікети на підтримку Івана Сафронова. Журналісти кажуть, що акція відбуватиметься весь день.
Пікет біля будівлі ФСБ у Москві / Фото Олесі Герасименко
Що відомо про Івана Сафронова?
До приходу в "Роскосмос" у травні 2020 року Сафронов працював спочатку у виданні "Коммерсантъ", а згодом у газеті "Ведомости". Журналіст спеціалізувався на військово-промисловій та космічній тематиках.
З "Коммерсанта" його звільнили на вимогу власника видання через критичну статтю про можливу відставку спікера Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко. Разом з Сафроновим в знак протесту газету тоді покинули понад десяток журналістів – весь відділ політики видання.