Как сообщают российские СМИ, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Важно В Киеве российские оппозиционеры создали центр вооруженной борьбы для свержения режима путина

В чем обвиняют российского журналиста

Суд признал 32-летнего Сафронова виновным по двум эпизодам:

якобы в 2015 году он передал политологу Демури Воронину информацию о российских войсках в Сирии,

а в 2017 году передал через своего друга Мартина Лариша данные о поставках оружия из россии в страны Африки и информацию о деятельности российских военных на Ближнем Востоке.

По версии ФСБ, подкрепляемой только справкой из Службы внешней разведки, Воронин работал на разведку Германии, а Лариш – на разведку Чехии. Издание "Проект", проанализировав обвинительное заключение по делу Сафронова, обнаружил все "государственные тайны", в разглашении которых обвиняют журналиста, и не нашел ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные.

Сафронов находится под арестом уже более 2 лет

Иван Сафронов под арестом уже более 2 лет, следователи и прокуроры предлагали ему соглашение в обмен на показания, в последний раз – прямо в зале суда, предложив вдвое уменьшить запрошенный для него срок. Но Иван отказался.

Потому что не было ни одного шпионажа, была журналистика,

– сказал он.

Добавим, что 7 июля 2020 года в россии фсб задержала бывшего журналиста Ивана Сафронова по обвинению в государственной измене. Поэтому его коллеги из оппозиционных и даже прокремлесских СМИ вышли на акции протеста. Их тоже начали задерживать правоохранители.

Российские военные живут в школах Запорожья, прикрываясь детьми: смотрите видео