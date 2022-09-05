Як повідомляють російські ЗМІ, він відбуватиме покарання у колонії суворого режиму.
Важливо У Києві російські опозиціонери створили центр озброєної боротьби для повалення режиму путіна
У чому звинувачують російського журналіста
Суд визнав 32-річного Сафронова винним за двома епізодами:
- нібито у 2015 році він передав політологу Демурі Вороніну інформацію про російські війська в Сирії,
- а у 2017 році передав через свого друга Мартіна Ларіша дані про постачання зброї з Росії до країн Африки та інформацію про діяльність російських військових на Близькому Сході.
За версією ФСБ, яка підкріплюється лише довідкою зі Служби зовнішньої розвідки, Воронін працював на розвідку Німеччини, а Ларіш – на розвідку Чехії. Видання "Проєкт", проаналізувавши обвинувальний висновок у справі Сафронова, виявив усі "державні таємниці", у розголошенні яких звинувачують журналіста, і не знайшов жодного чиновника, який передавав би Сафронову секретні дані.
Сафронов перебуває під арештом вже понад 2 роки
Іван Сафронов під арештом вже понад 2 роки, слідчі та прокурори пропонували йому угоду в обмін на свідчення, востаннє – прямо в залі суду, запропонувавши вдвічі зменшити запрошений для нього термін. Але Іван відмовився.
Бо не було жодного шпигунства, була журналістика,
– сказав він.
Додамо, що 7 липня 2020 року у росії фсб затримала колишнього журналіста Івана Сафронова за звинуваченням у державній зраді. Через це його колеги з опозиційних і навіть прокремліських ЗМІ вийшли на акції протесту. Їх також почали затримувати правоохоронці.
Російські військові живуть у школах Запоріжжя, прикриваючись дітьми: дивіться відео