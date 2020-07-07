У Росії ФСБ затримала колишнього журналіста Івана Сафронова за звинуваченням у державній зраді. Через це його колеги з опозиційних і навіть прокремліських ЗМІ вийшли на акції протесту. Їх також почали затримувати правоохоронці.

Свою позицію проти затримання журналіста зокрема висловило видання "Комерсант", у редакції якого колись працював Іван Сафронов.

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Ми, його колишні колеги по видавничому дому, продовжуємо ставитися до нього з безумовною повагою. Івана недарма називають одним з найкращих журналістів країни,

– мовиться в заяві видання.

Федеральна служба безпеки затримала журналіста за звинуваченнями в державній зраді. "Комерсант" ж наголошує, що Іван Сафронов "є справжнім патріотом" Росії, тому такі звинувачення виглядають абсурдно.

Тут цікавим моментом є те, що це видання належить російському олігарху Алішеру Усманову. Останній є одним з найвпливовіших людей в Росії і входить до кола близьких до Володимира Путіна Людей.

Журналісти видання "Комерсант" також вийшли на акцію підтримки Івана Сафронова, про яку пише РБК. Вона проходить у Москві на Луб'янці під будівлею ФСБ.

Пікет у Москві на підтримку Івана Сафронова: дивіться фото

Також на пікет прийшли й журналісти інших видань. Серед них опозиційна "Новая газета", російська редакція американського видання Reuters тощо.

До слова, "Новая газета" теж опублікувала своє звернення з цього приводу. Вона назвала такі дії російської влади "викликом професії журналістів".

Журналісти пригадали вирок своїй колезі Світлані Прокоп'євій, якій присудили штраф у пів мільйона рублів за "виправдання тероризму". Також вони пригадали кримінальну справу про видавця Петра Верзилова, що не повідомив про своє канадське громадянство.

Про те, що це не ланцюжок збігів, а саме "довбаний ланцюг", переконують дії "інформаційного спецназу". Їхня мета – не інформування суспільства, а громадянська страта людини до пред'явлення йому обвинувачення, не кажучи вже про суд. Ми розуміємо, що нашій професії кинуто виклик, і будемо захищати себе і колег,

– заявили у виданні.

Колишній журналіст "Новой газеты" навіть зміг зробити фото з автозаку поліції після затримання. Наразі відомо про затримання щонайменше 14 людей, пише ще одне опозиційне видання Meduza.

Іван Сафронов і його затримання: коротко