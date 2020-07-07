"Які ж с*ки": у Москві затримали Ксенію Собчак, яка прийшла підтримати Сафронова – відео
Російські правоохоронці 7 липня затримали в Москві опозиціонерку Ксенію Собчак. Вона прийшла під будівлю ФСБ підтримати засудженого ексжурналіста Івана Сафронова.
Що відомо про затримання Собчак
Політикиня та журналістка приїхала на Луб'янку до будівлі ФСБ у футболці з написом "Свободу Івану Сафронову". Про це вона сама повідомила у своєму телеграм-каналі.
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Плакатів вона не розгортала. Коли до неї підійшли співробітники поліції, Собчак заявила їм, що приїхала по роботі і спостерігає за ситуацією зі своєю знімальною групою.
Які с*ки. Я просто прийшла в майці і записувала підводку до #ОсторожноНовости,
– обурилась Собчак.
Вона також опублікувала відео, в якому намагалася дізнатися у співробітника поліції, за що її затримали, але так і не отримала відповіді.
Дивіться відео затримання в Москві Ксенії Собчак:
Ще одне відео із затриманою Собчак в автозаку:
Масове затримання журналістів у Росії через засудження Івана Сафронова
- ФСБ Росії 7 липня затримала відомого журналіста Івана Сафронова за звинуваченням у державній зраді. Його підозрюють у роботі на НАТО. Наразі суд арештував його на два місяці.
- Через це його колеги з опозиційних і навіть прокремліських ЗМІ вийшли на акції протесту. Їх також почали затримувати правоохоронці. Наразі відомо про вже 25 затриманих силовиками журналістів.
- Російські правоохоронці вже встигли відкрити кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 275 КК РФ (державна зрада). Стаття передбачає покарання до 20 років позбавлення волі.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "контррозвідники виконали роботу дуже якісно".
- Матеріали по справі Сафронова засекречені. Засідання суду будуть проходити в закритому режимі.
Що відомо про Івана Сафронова?Сафронов є радником глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна з травня 2020 року. До цього він працював спочатку у виданні "Коммерсантъ", а згодом у газеті "Ведомости". Журналіст спеціалізувався на військово-промисловій та космічній тематиках.
З "Коммерсанта" його звільнили на вимогу власника видання через критичну статтю про можливу відставку спікера Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко. Разом з Сафроновим в знак протесту газету тоді покинули понад десяток журналістів – весь відділ політики видання.
Дивіться відео затримання Івана Сафронова: