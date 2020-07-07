Російські правоохоронці 7 липня затримали в Москві опозиціонерку Ксенію Собчак. Вона прийшла під будівлю ФСБ підтримати засудженого ексжурналіста Івана Сафронова.

Що відомо про затримання Собчак

Політикиня та журналістка приїхала на Луб'янку до будівлі ФСБ у футболці з написом "Свободу Івану Сафронову". Про це вона сама повідомила у своєму телеграм-каналі.

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Плакатів вона не розгортала. Коли до неї підійшли співробітники поліції, Собчак заявила їм, що приїхала по роботі і спостерігає за ситуацією зі своєю знімальною групою.

Які с*ки. Я просто прийшла в майці і записувала підводку до #ОсторожноНовости,

– обурилась Собчак.

Вона також опублікувала відео, в якому намагалася дізнатися у співробітника поліції, за що її затримали, але так і не отримала відповіді.

Дивіться відео затримання в Москві Ксенії Собчак:

Ще одне відео із затриманою Собчак в автозаку:

Масове затримання журналістів у Росії через засудження Івана Сафронова

ФСБ Росії 7 липня затримала відомого журналіста Івана Сафронова за звинуваченням у державній зраді. Його підозрюють у роботі на НАТО. Наразі суд арештував його на два місяці.

Через це його колеги з опозиційних і навіть прокремліських ЗМІ вийшли на акції протесту. Їх також почали затримувати правоохоронці. Наразі відомо про вже 25 затриманих силовиками журналістів.

Російські правоохоронці вже встигли відкрити кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 275 КК РФ (державна зрада). Стаття передбачає покарання до 20 років позбавлення волі.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "контррозвідники виконали роботу дуже якісно".

Матеріали по справі Сафронова засекречені. Засідання суду будуть проходити в закритому режимі.

Що відомо про Івана Сафронова? Сафронов є радником глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна з травня 2020 року. До цього він працював спочатку у виданні "Коммерсантъ", а згодом у газеті "Ведомости". Журналіст спеціалізувався на військово-промисловій та космічній тематиках.



З "Коммерсанта" його звільнили на вимогу власника видання через критичну статтю про можливу відставку спікера Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко. Разом з Сафроновим в знак протесту газету тоді покинули понад десяток журналістів – весь відділ політики видання.

Дивіться відео затримання Івана Сафронова: