Российские правоохранители 7 июля задержали в Москве оппозиционерку Ксению Собчак. Она пришла под здание ФСБ поддержать осужденного экс-журналиста Ивана Сафронова.

Что известно о задержании Собчак

Политик и журналистка приехала на Лубянку к зданию ФСБ в футболке с надписью "Свободу Ивану Сафронову". Об этом она сама сообщила в своем телеграм-канале.

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Плакатов она не разворачивала. Когда к ней подошли сотрудники полиции, Собчак заявила им, что приехала по работе и наблюдает за ситуацией со своей съемочной группой.

Какие с*ки. Я просто пришла в майке и записывала подводку к #ОсторожноНовости,

– возмутилась Собчак.

Она также опубликовала видео, в котором пыталась узнать у сотрудника полиции, за что ее задержали, но так и не получила ответа.

Смотрите видео задержания в Москве Ксении Собчак:

Еще одно видео с задержанной Собчак в автозаке:

Массовое задержание журналистов в России за осуждения Ивана Сафронова

ФСБ России 7 июля задержала известного журналиста Ивана Сафронова по обвинению в государственной измене. Его подозревают в работе на НАТО. Пока суд арестовал его на два месяца.

Поэтому его коллеги из оппозиционных и даже прокремлевских СМИ вышли на акции протеста. Их также начали задерживать правоохранители. Сейчас известно о 25 задержанных силовиками журналистов.

Российские правоохранители уже успели открыть уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). Статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "контрразведчики выполнили работу очень качественно".

Материалы по делу Сафронова засекречены. Заседания суда будут проходить в закрытом режиме.

Что известно про Ивана Сафронова? Сафронов является советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с мая 2020 года. До этого он работал сначала в издании "Коммерсантъ", а впоследствии в газете "Ведомости". Журналист специализировался на военно-промышленной и космической тематикам. Из "Коммерсанта" его уволили по требованию владельца издания через критическую статью о возможной отставке спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Вместе с Сафроновым в знак протеста газету тогда покинули более десятка журналистов – весь отдел политики издания.

Смотрите видео задержания Ивана Сафронова: