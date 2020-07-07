В России ФСБ задержала бывшего журналиста Ивана Сафронова по обвинению в государственной измене. Поэтому его коллеги из оппозиционных и даже прокремлевских СМИ вышли на акции протеста. Их также начали задерживать правоохранители.

Свою позицию против задержания журналиста в частности выразило издание "Коммерсант", в редакции которого работал когда Иван Сафронов.

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Мы, его бывшие коллеги по издательскому дому, продолжаем относиться к нему с безусловным уважением. Ивана недаром называют одним из лучших журналистов страны,

– говорится в заявлении издания.

Федеральная служба безопасности задержала журналиста по обвинениям в государственной измене. "Коммерсант" же подчеркивает, что Иван Сафронов "является настоящим патриотом" России, поэтому такие обвинения выглядят абсурдно.

Здесь интересным моментом является то, что это издание принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову. Последний является одним из самых влиятельных людей в России и входит в круг близких к Владимиру Путину Людей.

Журналисты издания "Коммерсант" также вышли на акцию в поддержку Ивана Сафронова, о которой пишет РБК. Она проходит в Москве на Лубянке под зданием ФСБ.

Пикет в Москве в поддержку Ивана Сафронова: смотрите фото

Также на пикет пришли и журналисты других изданий. Среди них оппозиционная "Новая газета", российская редакция американского издания Reuters и тому подобное.

К слову, "Новая газета" тоже опубликовала свое обращение по этому поводу. Она назвала такие действия российских властей "вызовом профессии журналистов".

Журналисты припомнили приговор своей коллеге Светлане Прокопьевой, которой присудили штраф в пол миллиона рублей за "оправдание терроризма". Также они припомнили уголовное дело про издателя Петра Верзилова, что не сообщил о своем канадском гражданстве.

О том, что это не цепочка совпадений, а именно "долбаная цепь", убеждают действия "информационного спецназа". Их цель – не информирование общества, а гражданская казнь человека до предъявления ему обвинения, не говоря уже о суде. Мы понимаем, что нашей профессии брошен вызов, и будем защищать себя и коллег,

– заявили в издании.

Бывший журналист "Новой газеты" даже смог сделать фото из автозака полиции после задержания. Пока известно о задержании по меньшей мере 14 человек, пишет еще одно оппозиционное издание Meduza.

Иван Сафронов и его задержание: кратко