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      Ивана Юрика избрано новым временным руководителем Укрзализныци, – СМИ

      - Читати новину українською
      Іван Юрик / Укрінформ

      Наблюдательный совет Укрзализныци поддержал назначение Ивана Юрика временным исполняющим обязанности главы компании. Кабмин должен принять окончательное решение.

      Об этом сообщает "Экономическая Правда" со ссылкой на источники в Укрзализныце.

      Актуально Не оправдал доверия: председатель правления Укрзализныци Марчека уволят

      Представление о назначении Юрика временным руководителем якобы уже передано на рассмотрение правительства.

      До этого обсуждались две кандидатуры на в. о. главы компании:

      • бывший руководитель Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий,
      • директор по экономике и финансам Николай Иванин.

      Что известно об Иване Юрике?В 2010-2014 годах – возглавлял представительство в Украине инвестиционной компании Blackstone. С июня 2018 года до июня 2019 года был членом Наблюдательного совета Укрзализныци. С июня 2019 года входил в состав правления компании.

      До этого работал в Министерстве финансов Украины и Офисе привлечения и поддержки инвестиций правительства Украины.

      Что известно об избрании председателя правления Укрзализныци

      • Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию. При этом он не сообщил о какой именно сумме идет речь. В случае отклонения этого заявления компенсация за увольнение Кравцова наблюдательным советом должна была равняться его годовой зарплате.
      • По данным СМИ, зарплата председателя Укрзализныци в 2018 году составила почти 10 миллионов гривен. В 2019 году году эта цифра составляла более 9 миллионов гривен.
      • Поэтому Кабинет министров согласовал увольнение главы Укрзализныци Евгения Кравцова без перевода на другую должность.
      • В то же время наблюдательный совет Укрзализныци объявила открытый отбор кандидатов на должность председателя правления компании. Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы УЗ составляет 837 500 гривен.
      • 5 февраля Кабинет министров назначил и.о. председателя правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.
      • Уже 7 апреля наблюдательный совет отстранил Желько Марчека от руководства компанией. По словам министра инфрструктуры Владислава Криклия, Марчек не оправдал доверия.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Министерство инфраструктуры Укрзализниця
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