Ивана Юрика избрано новым временным руководителем Укрзализныци, – СМИ

Наблюдательный совет Укрзализныци поддержал назначение Ивана Юрика временным исполняющим обязанности главы компании. Кабмин должен принять окончательное решение.

Об этом сообщает "Экономическая Правда" со ссылкой на источники в Укрзализныце.

Актуально Не оправдал доверия: председатель правления Укрзализныци Марчека уволят

Представление о назначении Юрика временным руководителем якобы уже передано на рассмотрение правительства.

До этого обсуждались две кандидатуры на в. о. главы компании:

бывший руководитель Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий,

директор по экономике и финансам Николай Иванин.

Что известно об Иване Юрике?В 2010-2014 годах – возглавлял представительство в Украине инвестиционной компании Blackstone. С июня 2018 года до июня 2019 года был членом Наблюдательного совета Укрзализныци. С июня 2019 года входил в состав правления компании.



До этого работал в Министерстве финансов Украины и Офисе привлечения и поддержки инвестиций правительства Украины.

Что известно об избрании председателя правления Укрзализныци