Ивана Юрика избрано новым временным руководителем Укрзализныци, – СМИ
Наблюдательный совет Укрзализныци поддержал назначение Ивана Юрика временным исполняющим обязанности главы компании. Кабмин должен принять окончательное решение.
Об этом сообщает "Экономическая Правда" со ссылкой на источники в Укрзализныце.
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Представление о назначении Юрика временным руководителем якобы уже передано на рассмотрение правительства.
До этого обсуждались две кандидатуры на в. о. главы компании:
- бывший руководитель Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий,
- директор по экономике и финансам Николай Иванин.
Что известно об Иване Юрике?В 2010-2014 годах – возглавлял представительство в Украине инвестиционной компании Blackstone. С июня 2018 года до июня 2019 года был членом Наблюдательного совета Укрзализныци. С июня 2019 года входил в состав правления компании.
До этого работал в Министерстве финансов Украины и Офисе привлечения и поддержки инвестиций правительства Украины.
Что известно об избрании председателя правления Укрзализныци
- Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию. При этом он не сообщил о какой именно сумме идет речь. В случае отклонения этого заявления компенсация за увольнение Кравцова наблюдательным советом должна была равняться его годовой зарплате.
- По данным СМИ, зарплата председателя Укрзализныци в 2018 году составила почти 10 миллионов гривен. В 2019 году году эта цифра составляла более 9 миллионов гривен.
- Поэтому Кабинет министров согласовал увольнение главы Укрзализныци Евгения Кравцова без перевода на другую должность.
- В то же время наблюдательный совет Укрзализныци объявила открытый отбор кандидатов на должность председателя правления компании. Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы УЗ составляет 837 500 гривен.
- 5 февраля Кабинет министров назначил и.о. председателя правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.
- Уже 7 апреля наблюдательный совет отстранил Желько Марчека от руководства компанией. По словам министра инфрструктуры Владислава Криклия, Марчек не оправдал доверия.
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