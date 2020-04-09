Івана Юрика обрано новим тимчасом керівником Укрзалізниці, – ЗМІ

Наглядова рада Укрзалізниці підтримала призначення Івана Юрика тимчасовим виконуючим обов'язки голови компанії. Кабмін має ухвалити остаточне рішення.

Про це повідомляє "Економічна Правда" з посиланням на джерела в Укрзалізниці.

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Подання про призначення Юрика тимчасовим керівником нібито вже передано на розгляд уряду. Саме Кабмін повинен ухвалити остаточне рішення.

До цього обговорювалися дві кандидатури на в. о. голови компанії:

колишній керівник Південно-західної залізниці Роман Веприцький,

директор з економіки та фінансів Микола Іванінів.

Що відомо про Івана Юрика? У 2010-2014 роках – очолював представництво в Україні інвестиційної компанії Blackstone. З червня 2018 року до червня 2019 року був членом Наглядової ради Укрзалізниці. З червня 2019 року входив до складу правління компанії.



До цього працював в Міністерстві фінансів України та Офісі залучення та підтримки інвестицій Уряду України.

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