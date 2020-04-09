Івана Юрика обрано новим тимчасом керівником Укрзалізниці, – ЗМІ
Наглядова рада Укрзалізниці підтримала призначення Івана Юрика тимчасовим виконуючим обов'язки голови компанії. Кабмін має ухвалити остаточне рішення.
Про це повідомляє "Економічна Правда" з посиланням на джерела в Укрзалізниці.
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Подання про призначення Юрика тимчасовим керівником нібито вже передано на розгляд уряду. Саме Кабмін повинен ухвалити остаточне рішення.
До цього обговорювалися дві кандидатури на в. о. голови компанії:
- колишній керівник Південно-західної залізниці Роман Веприцький,
- директор з економіки та фінансів Микола Іванінів.
Що відомо про Івана Юрика? У 2010-2014 роках – очолював представництво в Україні інвестиційної компанії Blackstone. З червня 2018 року до червня 2019 року був членом Наглядової ради Укрзалізниці. З червня 2019 року входив до складу правління компанії.
До цього працював в Міністерстві фінансів України та Офісі залучення та підтримки інвестицій Уряду України.
Що відомо про обрання голови правління Укрзалізниці
- Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться. У випадку відхилення цієї заяви компенсація за звільнення Кравцова наглядовою радою повинна була дорівнювати його річній зарплаті.
- За даними ЗМІ, зарплата голови УЗ у 2018 році становила майже 10 мільйонів гривень. У 2019 року ця цифра становила понад 9 мільйонів гривень.
- Відтак Кабінет міністрів погодив звільнення голови Укрзалізниці Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.
- Водночас наглядова ради Укрзалізниці оголосила відкритий відбір кандидатів на посаду голови правління компанії. Вартість послуг міжнародної компанії Boyden по забезпеченню пошуку і відбору кандидатів на посаду голови УЗ становить 837,5 тисяч гривень.
- 5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.
- Вже 7 квітня наглядова рада відсторонила Желько Марчека від керівництва компанією. За словами міністра інфрструктури Владислава Криклія, Марчек не виправдав довіри.
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