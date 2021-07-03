Иван Рудской (настоящее имя блогера), который ранее дал интервью россиянину Юрию Дудю, заявил, что хотел бы путешествовать по России. Однако он "опасается".
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"Ивангай" извинился за посты о России
"Ивангай" записал разговорное видео, в котором отвечает на вопросы, которые его касаются. В частности, он упомянул о своих постах о России. Он заявил, что его "странные" сообщения о России вызваны беспокойством о политике "ее текущей власти".. Также он попросил прощения у всех, кого он "оскорбил этими твитами".
Надеюсь, что великий русский народ и свободолюбивые украинцы навсегда будут братьями,
– заявил "Ивангай".
Также он объяснил, почему говорит по-русски и заявил, что хотел бы путешествовать по России.
"Я вообще хотел бы полетать по России как турист, но, к сожалению, между нашими странами есть конфликт, и мне есть чего опасаться, находясь там", – высказался украинский блогер.
Далее он снова заявил, что "народы должны дружить и сотрудничать", а он надеется на прямые аиарейсы в Россию. Он также упомянул, что его конфликт с россиянином Юрием Дудем – "это не конфликт, а способ привлечь внимание к украино-российской войне".
Что известно о предыдущих заявлениях "Ивангая"
- В начале мая 2021 года украинский блоггер "Ивангай" обвинил россиянина Юрия Дудя в том, что тот вырезал его слова о Голодоморе, НКВД и войне на Донбассе из интервью. По мнению блогера, российский журналист поступил так, потому что "сц*кло е**ное".
- Дудь уточнил, что блогер заявил о вырезанном фрагменте только через полтора месяца после публикации интервью. Вырезанные фрагменты он объяснил особенностью монтажа.
- Впоследствии Дудь опубликовал вырезанные фрагменты. В них "Ивангай" в 12-минутном разговоре неоднократно говорил о том, что война на Донбассе – страшная и несправедливая. Он подчеркивал, что поддерживает Майдан и обвиняет президента России Владимира Путина в несправедливой войне.
- 11 мая "Ивангай" обвинил российского журналиста Юрия Дудя в отсутствии профессионализма. Он пожаловался, что интервьюер настаивал на том, чтобы снимать программу ночью, хотя блогер просил делать это утром.