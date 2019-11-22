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      Иванисова не вернут во фракцию "Слуги народа" – Корниенко

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      Корниенко прокомментировал ситуацию с Иванисовым / interfax.com.ua

      Вокруг народного депутата Романа Иванисова возник скандал из-за уголовного дела об изнасиловании и судимости. Именно из-за обнародования этой информации в СМИ депутат вышел из фракции "Слуга народа". И вернуться назад он не сможет.

      Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Радио НВ".

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      Ранее глава фракции СН Арахамия заявил, что Иванисов должен добровольно сложить мандат. Да и сам Иванисов якобы по собственному решению приостановил членство во фракции.

      Я думаю, что после всей той информации, которая была, мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет,
      – подчеркнул при этом Корниенко.

      И добавил, что окончательное решение примут на заседании фракции 2 декабря.

      Что известно о скандале с Иванисовым?В сети появилась информация, что в 90-х действующего парламентария от "Слуги народа" Романа Иванисова осудили за изнасилование девушки неестественным способом. Тогда Роману Иванисову было 17 лет.

      Судимость Иванисова вроде погашена, сказал Рябошапка, поэтому он имеет право быть народным депутатом. И впоследствии пресс-служба ГПУ опровергла это заявление и сказала, что информация о подтверждении погашенной судимости Иванисова не является подтвержденной.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Слуга народа Скандал Роман Иванисов
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