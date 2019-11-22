Іванісова не повернуть до фракції "Слуги народу", – Корнієнко

Навколо народного депутата Романа Іванісова виник скандал через кримінальну справу про зґвалтування та судимість. Саме через оприлюднення цієї інформації у ЗМІ депутат вийшов з фракції "Слуга народу". І повернутися назад він не зможе.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі "Радіо НВ".

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Раніше глава фракції СН Арахамія заявив, що Іванісов повинен добровільно скласти мандат. Та й сам Іванісов начебто за власним рішенням призупинив членство у фракції.

Я думаю, що після всієї тієї інформації, яка була, ми вже не зможемо його повернути до фракції, навіть якщо він захоче,

– наголосив при цьому Корнієнко.

Та додав, що остаточне рішення приймуть на засіданні фракції 2 грудня.

Що відомо про скандал з Іванісовим? У мережі з'явилася інформація, що у 90-х чинного парламентаря від "Слуги народу" Романа Іванісова засудили за зґвалтування дівчини у неприродний спосіб. Тоді Роману Іванісову було 17 років.



Судимість Іванісова начебто погашена, сказав Рябошапка, тому він має право бути народним депутатом. Та згодом пресслужба ГПУ спростувала цю заяву і сказала, що інформація щодо підтвердження погашеної судимості Іванісова не є підтвердженою.