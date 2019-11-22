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      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ

      Іванісова не повернуть до фракції "Слуги народу", – Корнієнко

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      Корнієнко прокоментував ситуацію з Іванісовим / interfax.com.ua

      Навколо народного депутата Романа Іванісова виник скандал через кримінальну справу про зґвалтування та судимість. Саме через оприлюднення цієї інформації у ЗМІ депутат вийшов з фракції "Слуга народу". І повернутися назад він не зможе.

      Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі "Радіо НВ".

      До теми: Джокер опублікував листування із "ґвалтівником" Іванісовим

      Раніше глава фракції СН Арахамія заявив, що Іванісов повинен добровільно скласти мандат. Та й сам Іванісов начебто за власним рішенням призупинив членство у фракції.

      Я думаю, що після всієї тієї інформації, яка була, ми вже не зможемо його повернути до фракції, навіть якщо він захоче,
      – наголосив при цьому Корнієнко.

      Та додав, що остаточне рішення приймуть на засіданні фракції 2 грудня.

      Що відомо про скандал з Іванісовим? У мережі з'явилася інформація, що у 90-х чинного парламентаря від "Слуги народу" Романа Іванісова засудили за зґвалтування дівчини у неприродний спосіб. Тоді Роману Іванісову було 17 років.

      Судимість Іванісова начебто погашена, сказав Рябошапка, тому він має право бути народним депутатом. Та згодом пресслужба ГПУ спростувала цю заяву і сказала, що інформація щодо підтвердження погашеної судимості Іванісова не є підтвердженою.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Слуга народу Роман Іванісов Скандал
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