Иванка Трамп использовала личную почту для служебной переписки, – WP

Дочь и советник президента США обсуждала рабочие вопросы с помощью почты, зарегистрированной на совместном с ее мужем Джаредом Кушнером домене.

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

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Отмечается, что в течение 2017 года Иванка обсуждала вопросы, связанные с работой в Белом доме, с помощью почты, зарегистрированной на совместном с ее мужем Джаредом Кушнером домене.

Помощники Иванки были шокированы, узнав о том, в каком масштабе дочь главы государства пользовалась личной почтой в рабочем контексте. По словам юрисконсульта Иванки, она действительно использовала личную почту для обмена служебными письмами, однако это происходило не систематически и только до тех пор, пока она не была уведомлена о регламенте, который запрещает это.

Инцидент привлек особое внимание, поскольку именно скандал с использованием личной почты экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон был одним из главных "козырей" Трампа в предвыборной гонке в 2016 году, который, по мнению наблюдателей, позволил ему в конечном итоге обойти Клинтон в гонке за президентское кресло.