Трамп анонсировал изменения в Белом доме

Президент США Дональд Трамп выразил желание внести определенные изменения в администрацию Белого дома. Речь идет о нескольких высокопоставленных чиновниках.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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У меня есть три или четыре, или пять постов, о которых я сейчас думаю,

– сказал Трамп.

В то же время глава Белого дома отметил, что может ограничиться лишь двумя постами. Также президент вспомнил, что существует вероятность отставки министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

"Мне она очень нравится, я ее очень уважаю. Я хотел бы, чтобы она была была несколько жестче касательно ситуации с границей с Мексикой. Значительно жестче", – заявил Дональд Трамп.

Президент США отказался повторять свои предыдущие утверждения о том, что глава аппарата Белого дома Джон Келли останется на своем посту до 2020 года.