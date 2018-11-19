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      Трамп анонсировал изменения в Белом доме

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп выразил желание внести определенные изменения в администрацию Белого дома. Речь идет о нескольких высокопоставленных чиновниках.

      Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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      У меня есть три или четыре, или пять постов, о которых я сейчас думаю,
      – сказал Трамп.

      В то же время глава Белого дома отметил, что может ограничиться лишь двумя постами. Также президент вспомнил, что существует вероятность отставки министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

      "Мне она очень нравится, я ее очень уважаю. Я хотел бы, чтобы она была была несколько жестче касательно ситуации с границей с Мексикой. Значительно жестче", – заявил Дональд Трамп.

      Президент США отказался повторять свои предыдущие утверждения о том, что глава аппарата Белого дома Джон Келли останется на своем посту до 2020 года.

      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
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