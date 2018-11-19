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      Трамп анонсував зміни у Білому домі

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче змінити кілька високопоставлених чиновників адміністрації Білого дому.

      Про це повідомила інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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      У мене є три або чотири, або п'ять постів, про які я наразі міркую,
      – сказав Трамп.

      Водночас очільник Білого дому зауважив, що може обмежитися лише двома постами. Також президент згадав, що існує ймовірність відставки міністра внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен.

      "Мені вона дуже подобається, я її дуже поважаю. Я хотів би, щоб вона була дещо жорсткішою щодо ситуації із кордоном з Мексикою. Значно жорсткішою", – заявив Дональд Трамп.

      Президент США відмовився повторювати свої попередні твердження про те, що глава апарату Білого дому Джон Келлі залишиться на своєму посту до 2020 року.

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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