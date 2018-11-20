Іванка Трамп використовувала особисту пошту для службового листування, – WP

Дочка і радник президента США обговорювала робочі питання за допомогою пошти, зареєстрованої на спільному з її чоловіком Джаредом Кушнером домені.

Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на джерела в адміністрації.

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Зазначається, що впродовж 2017 року Іванка обговорювала питання, пов'язані з роботою у Білому домі, за допомогою пошти, зареєстрованої на спільному з її чоловіком Джаредом Кушнером домені.

Помічники Іванки були шоковані, дізнавшись про те, в якому масштабі дочка глави держави користувалася особистою поштою в робочому контексті. За словами юрисконсульта Іванки, вона дійсно використовувала особисту пошту для обміну службовими листами, проте це відбувалося не систематично і тільки доти, поки вона не була повідомлена про регламент, який забороняє це.

Інцидент привернув особливу увагу, оскільки саме скандал з використанням особистої пошти екс-держсекретарем США Хілларі Клінтон був одним з головних "козирів" Трампа у передвиборчих перегонах у 2016 році, який, на думку спостерігачів, дозволив йому в кінцевому підсумку обійти Клінтон у перегонах за президентське крісло.