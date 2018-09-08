Иванка Трамп назвала вероятного автора скандальной анонимной статьи о ее отце

Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер заявили, что глава аппарата Белого дома Джон Келли может быть причастным к анонимной нашумевшей статьи в The New York Times относительно противостояния президента США и подчиненных.

Об этом сообщает Vanity Fair.

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"В соответствии с тремя источниками, Джаред и Иванка в среду распространили теорию о том, что Келли может стоять за материалом в NYT", – говорится в сообщении.

Также они считают, что автором статьи может быть заместитель главы администрации президента США Закари Фуэнтес. По словам источников, он действовал под руководством Келли.

Родственники Трампа обосновали свое подозрение тем, что Келли единственный, кто имеет такое большое самолюбие, чтобы убедить себя в том, что он спасает страну от Трампа. Они передали эту теорию Трампу, однако он не согласился с ней.

Версию Кушнера и дочери главы США также отверг и представитель Белого дома, заявив, что это "неправда". Сам Фуэнтес тоже отрицает, что писал статью.

В то же время заместитель главы администрации не является единственным подозреваемым, поэтому помощники президента продолжают искать автора статьи.

По информации издания The Times, Белый дом имеет список примерно из 12 потенциальных подозреваемых.

Напомним, авторитетное издание The New York Times опубликовало блог американского чиновника, который называет себя участником "сопротивления" внутри администрации Трампа, пытающегося не допустить осуществление "худших порывов" главы Белого дома. Внутри президентского аппарата США началась "охота" за именем автора скандальной статьи.