"Я – часть сопротивления в администрации Трампа": статья анонимного чиновника наделала шума

Так, аноним в публикации обвиняет Трампа в безнравственности, побуждениях, направленных против свободы торговли и демократии, а также в том, что его лидерский стиль – "импульсивный, конфронтационный, бессмысленный и неэффективный".

По словам неизвестного топ-чиновника, расширение санкций против России или высылка российских дипломатов из Штатов в связи с отравлением Скрипалей в Британии – это заслуга работников администрации США, а не Дональда Трампа, который "публично и за закрытыми дверями демонстрирует, что предпочитает автократов и диктаторов, таких, как президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын".

Неизвестный чиновник также утверждает, что в администрации даже обсуждалась возможность применения 25-й поправки Конституции США из-за "нестабильного поведения" Трампа. К слову, эта поправка позволяет вице-президенту США перенять управление страной в случае если "верховный главнокомандующий не способен выполнять свои полномочия и обязанности".

Обнародование этой статьи не на шутку разгневало главу Белого дома. Он апеллировал к газете в Twitter вопросом: "Предательство?" А потом призвал NYT раскрыть имя автора блога для "национальной безопасности страны".

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!