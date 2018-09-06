"Я – часть сопротивления в администрации Трампа": статья анонимного чиновника наделала шума

Авторитетное издание The New York Times опубликовало блог американского чиновника, который называет себя участником "сопротивления" внутри администрации Трампа, который пытается не допустить осуществления "худших побуждений" главы Белого дома. Внутри президентского аппарата США началась "охота" за именем автора скандальной статьи.

Так, аноним в публикации обвиняет Трампа в безнравственности, побуждениях, направленных против свободы торговли и демократии, а также в том, что его лидерский стиль – "импульсивный, конфронтационный, бессмысленный и неэффективный".

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По словам неизвестного топ-чиновника, расширение санкций против России или высылка российских дипломатов из Штатов в связи с отравлением Скрипалей в Британии – это заслуга работников администрации США, а не Дональда Трампа, который "публично и за закрытыми дверями демонстрирует, что предпочитает автократов и диктаторов, таких, как президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын".

Неизвестный чиновник также утверждает, что в администрации даже обсуждалась возможность применения 25-й поправки Конституции США из-за "нестабильного поведения" Трампа. К слову, эта поправка позволяет вице-президенту США перенять управление страной в случае если "верховный главнокомандующий не способен выполнять свои полномочия и обязанности".

Обнародование этой статьи не на шутку разгневало главу Белого дома. Он апеллировал к газете в Twitter вопросом: "Предательство?" А потом призвал NYT раскрыть имя автора блога для "национальной безопасности страны".

TREASON? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 вересня 2018 р.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 вересня 2018 р.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в свою очередь отметила, что автору статьи, который, по ее словам, является "трусом" и обманывает, а не поддерживает законно избранного президента США, стоит подать в отставку.

Как сообщает The New York Times, в офисе вице-президента Майкла Пенса от авторства скандального обзора уже открестились.

Наш офис выше таких любительских поступков,

– заявил пресс-секретарь Пенс.

Госсекретарь США Майк Помпео и директор национальной разведки США Дэн Коутс свою причастность к выходу материала также отрицали.

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Напомним, скандальная статья появилась в The New York Times через день после того, как американский журналист-расследователь, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд опубликовал еще одну "информационную бомбу" для Трампа. Речь идет об отрывках из новой книги медийщика "Трамп: Страх в Белом доме", в которой утверждается, что подчиненные главы Белого дома считают своего босса "слабоумным", а министр обороны Джеймс Маттис, по словам Вудворда, сказал, что интеллект президента США – на уровне "пяти или шестиклассника".