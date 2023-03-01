По всей вероятности, девушка отдохнула в турецком городе Белек. Ведь именно так обозначала свою геолокацию в инстаграме, информирует 24 Канал.
Заметьте Увидеть Париж и перевестись в Житомир: как оскандалилась спикер ГНСУ Иванна Плантовская
Что известно о возможном отдыхе экспресс-офицерки
Скандальную пресс-офицерку уволили с должности в конце января 2023 года. Это произошло после того, как она опубликовала фотографии отдыха в Париже и Буковеле во время новогодних праздников.
Несколько дней назад Иванна Плантовская начала публиковать фото отдыха на южном побережье Средиземного моря в Турции.
Вероятный новый отдых Иванны Плантовской / Скриншоты из ее инстаграма
Следует заметить, что геолокацию она отмечала на нескольких фотографиях. Согласно им, Плантовская была в:
- турецком городе Белек;
- 5-звездочный отель Bellis Deluxe Hotel;
- рыбном ресторане NEMO Restaurant & Loung.
Также она обозначала, что отдыхала на так называемом пляже Клеопатры, который считается одним из самых красивых.
В какой скандал попала Плантовская
Во время новогодних праздник тогда еще пресс-офицерка Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины отдыхала в Париже и опубликовала фото из Франции. Украинцев возмутил этот факт.
Тогда в Государственной пограничной службе заявили, что примут решение, касающееся дальнейшего прохождения ею службы и исполнения обязанностей по должности. Также там назвали ее поведение недопустимым во время войны и заверили, что отреагировали на инцидент в рамках закона.
Впоследствии Иванна Плантовская заявила, что вскоре расскажет всю правду и пожаловалась на получаемые в интернете сообщения. Мол, у кого то удалось разжечь войну внутри страны.
В начале февраля представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко подтвердил, что Плантовскую уволили с военной службы в конце января 2023 года.
Из Одессы ее перевели в Житомирский пограничный отряд для прохождения дальнейшей службы в должности, не связанной с коммуникациями. Также Демченко подчеркнул, что Плантовская никогда не была спикером. Она исполняла обязанности офицерки пресс-службы, но не руководила ею.