На Прикарпатье мужчина попал в реанимацию после укуса змеи. Инцидент произошел 11 мая в поселке Ланчин.

40-летнего пострадавшего госпитализировали. Сейчас он находится в Надвирнянской районной больнице, в реанимации. Состояние мужчины – стабильно тяжелое.

Читайте также На Львовщине харьковчанина укусила змея: он попал в реанимацию

В нескольких районах змей вылавливали спасатели

Также в Ивано-Франковской области пресмыкающиеся добавили работы сотрудникам ГСЧС. Они вылавливали змей в двух районах области. Оба раза – во дворах частных домов. Услуги спасателей понадобились в Делятине Надворнянского района и Студинце Калушского района.

В Энергодаре змея укусила ребенка

Отметим, что в начале мая в Энергодаре ребенка укусила гадюка. 6-летняя девочка попала в реанимацию. Пострадавшей понадобилась специальная инъекция – для детоксикации.

Больше здесь На Запорожье девочку укусила гадюка: ребенок попал в реанимацию

Пресмыкающегося дети увидели на дереве, пострадавший ребенок хотел прикоснуться к змее, тогда та ее и укусила. Состояние девочки было тяжелым, однако после помощи медиков состояние юной пациентки улучшилось.