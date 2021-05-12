На Прикарпатті чоловік потрапив до реанімації після укусу змії. Інцидент стався 11 травня у селищі Ланчин.

40-річного потерпілого госпіталізувати. Наразі він перебуває у Надвірнянській районній лікарні, у реанімації. Стан чоловіка – стабільно важкий.

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У кількох районах змій виловлювали рятувальники

Також на Івано-Франківщині плазуни додали роботи співробітникам ДСНС. Вони виловлювали змій у двох районах області. Обидва рази – на подвір'ях приватних будинків. Послуги рятувальників знадобились у Делятині Надвірнянського району та Студінці Калуського району.

В Енергодарі змія вкусила дитину

Зазначимо, що на початку травня у Енергодарі дитину вкусила гадюка. 6-річна дівчинка потрапила до реанімації. Потерпілій знадобилась спеціальна ін'єкція – для детоксикації.

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Плазуна діти побачили на дереві, постраждала дитина хотіла доторкнутись до змії, тоді та її і вкусила. Стан дівчинки був важким, проте після допомоги медиків стан юної пацієнтки покращився.