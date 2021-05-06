На Запоріжжі в Енегродарі 6-річна дівчинка після укусу гадюки потрапила в реанімацію. Дитині ввели спеціальну ін'єкцію та провели детоксикацію після зміїної отрути.

Інцидент трапився на природі, коли дитячий будинок сімейного типу виїхав на відпочинок. Поки дорослі розгортали намети, діти помітили змію, яка висіла на дереві.

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Як трапився інцидент

Коли діти побачили плазуна, то почали сперечатися, хто зможе до нього доторкнутися. Як тільки 6-річна дівчинка протягнула руку, змія вкусила її за палець.

Після цього дитину доправили до реанімації у важкому стані. Лікарі вчасно ввели їй необхідну ін'єкцію та провели детоксикацію, тому дівчинку вже перевели до загального відділення, а її стан покращився.

Набряк в динаміці у дитини зменшився, немає напруги м'язового шару. Нам не довелося робити великі хірургічні втручання,

– заявив завідувач хірургічного відділення Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Лебединський.

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