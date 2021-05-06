На Запорожье в Энегродаре 6-летняя девочка после укуса гадюки попала в реанимацию. Ребенку ввели специальную инъекцию и провели детоксикацию после змеиного яда.

Инцидент произошел на природе, когда детский дом семейного типа выехал на отдых. Пока взрослые разворачивали палатки, дети заметили змею, которая висела на дереве.

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Как произошел инцидент

Когда дети увидели пресмыкающегося, то начали спорить, кто сможет к нему прикоснуться. Как только 6-летняя девочка протянула руку, змея укусила ее за палец.

После этого ребенка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи вовремя ввели ей необходимую инъекцию и провели детоксикацию, поэтому девочку уже перевели в общее отделение, а ее состояние улучшилось.

Отек в динамике у ребенка уменьшился, нет напряжения мышечного слоя. Нам не пришлось делать большие хирургические вмешательства,

– заявил заведующий хирургическим отделением Запорожской областной детской клинической больницы Владимир Лебединский.

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