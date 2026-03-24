Ивано-Франковская область под ударом врага: слышны взрывы
Ударные дроны врага долетели до Ивано-Франковской области ночью 24 марта. Прогремели взрывы.
Об этом пишет Суспільне и местные власти. Есть угроза и ракет для региона.
Хронология атаки "Шахэды" атакуют Украину, есть угроза крылатых ракет и баллистики: куда летят вражеские цели
Что известно об обстреле Прикарпатья врагом 24 марта?
Во время массированной воздушной комбинированной атаки российской армии обстрелу подверглась Ивано-Франковская область.
После 4 утра на Прикарпатье в воздушном пространстве заметили вражеские БпЛА, о чем сообщали Воздушные силы и военная областная администрация. Местные писали о звуках взрывов в регионе.
Мониторы писали о по меньшей мере 6 – 8 дронов врага в Ивано-Франковской области. Возникла также и угроза ракетного обстрела – как раз в это время с юга залетели крылатые ракеты с российских "ТУшек".
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
- Запорожье массированно обстреляла российская армия, БпЛА попал в многоэтажку, погиб человек.
- В Полтаве атака баллистическими ракетами и беспилотниками вызвала повреждения жилых домов, погибли два человека.
- В Киеве и области также работала противовоздушная оборона.