Ивано-Франковская область под ударом врага: слышны взрывы

Ударные дроны врага долетели до Ивано-Франковской области ночью 24 марта. Прогремели взрывы.

Об этом пишет Суспільне и местные власти. Есть угроза и ракет для региона.

Что известно об обстреле Прикарпатья врагом 24 марта?

Во время массированной воздушной комбинированной атаки российской армии обстрелу подверглась Ивано-Франковская область.

После 4 утра на Прикарпатье в воздушном пространстве заметили вражеские БпЛА, о чем сообщали Воздушные силы и военная областная администрация. Местные писали о звуках взрывов в регионе.

Мониторы писали о по меньшей мере 6 – 8 дронов врага в Ивано-Франковской области. Возникла также и угроза ракетного обстрела – как раз в это время с юга залетели крылатые ракеты с российских "ТУшек".

