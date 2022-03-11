Очевидцы говорят сразу о нескольких взрывах. У местных жителей в домах тряслись стекла.

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Враг нанес авиаудары по Луцку и Днепру

Ранее утром 11 марта враг нанес авиаудары по Луцку и Днепру. В Днепре говорят, что бомба упала в жилом районе недалеко от детского сада. Известно уже об 1 погибшем.

Тем временем в Луцке из-за взрыва прекратили работу 2 котельные. Местные говорят, что на месте взрыва начался пожар.

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