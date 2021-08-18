В центре Ивано-Франковска будет пробег в вышиванках, а на городском озере пробег, к которому планируют присоединиться работники мэрии. Об этом шла речь 17 августа в ходе еженедельного оперативного совещания городского головы.

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Мэр Ивано-Франковска призывает чиновников бегать

Мы там пробежку готовы сделать. Берите список наших, все начальники департаментов, управлений, заместители берут форму, кеды и бежим 3 км вокруг озера. Готовьтесь,

– заявил Марцинкив.

Он добавил, что чиновники будут сдавать норматив. И пообещал приятную награду – "первые десять получат премию".

Праздничные мероприятия в Ивано-Франковске

По случаю 30-летия Независимости Украины в городе проведут Фестиваль активного досуга. Он начнется 21 августа, в 10:00 на городском озере.

Городской пробег в вышиванках стартует 24 августа, в 9:30.

Обратите внимание! Марцинкив ранее уже обещал "символические" премии чиновникам, которые пересядут на велосипеды, чтобы добираться на работу, и покажут этим пример жителям города.