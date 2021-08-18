У центрі Івано-Франківська буде пробіг у вишиванках, а на міському озері пробіг, до якого планують долучитися працівники мерії. Про це йшлося 17 серпня під час щотижневої оперативної наради міського голови.

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Мер Івано-Франківська заохочує чиновників бігати

Ми там пробіжку готові зробити. Беріть список наших, всі начальники департаментів, управлінь, заступники беруть форму, кеди й біжимо 3 кілометри навколо озера. Готуйтеся,

– заявив Марцінків.

Він додав, що чиновники здаватимуть норматив. Та пообіцяв приємну винагороду – "перших десять отримають премію".

Святкові заходи в Івано-Франківську

З нагоди 30-річчя Незалежності України у місті проведуть Фестиваль активного дозвілля. Він розпочнеться 21 серпня, о 10:00 на міському озері.

Міський пробіг у вишиванках стартуватиме 24 серпня, о 9:30.