Полиция расследует инцидент предварительно как хулиганство. Известно, что с нападающим была ссора.

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После ссоры на главу еврейской общины напали с ножом. Медики оказали ему необходимую помощь и забрали в больницу. У него непроникающее ранение грудной клетки и шеи.

Полицейские опросили свидетелей и обнаружили преступника. Им оказался 49-летний местный житель.

Правоохранители выяснили, что конфликт произошел между потерпевшим и супругой нападающего. Якобы заявитель неправильно парковал автомобиль при въезде в дом задержанного. Мужчину уже задержали.

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