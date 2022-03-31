Поліція розслідує інцидент попередньо як хуліганство. Відомо, що з нападником була сварка.

До теми Окупанти обстріляли паркування на Подолі в Києві – є загиблий і постраждалі

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Саме після сварки на голову єврейської громади напали з ножем. Медики надали йому необхідну допомогу й забрали до лікарні. В нього непроникаюче поранення грудної клітини та шиї.

Поліцейські опитали свідків і знайшли злочинця. Ним виявився 49-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці з'ясували, що конфлікт трапився між потерпілим та дружиною нападника. Нібито заявник неправильно паркував авто при в'їзді до будинку затриманого. Чоловіка вже затримали.

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