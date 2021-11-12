В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что звонок с просьбой о помощи поступил около 18:44. На место происшествия сразу отправились спасатели.

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По прибытии было установлено, что мальчика зажало в кресле между спинкой и сиденьем и самостоятельно из "ловушки" ребенок выбраться не может,

– отметили в ГСЧС.

Помочь ребенку сначала пытались родители и администрация заведения. Однако их попытки спасти мальчика были тщетными, именно поэтому они решили вызвать сотрудников ГСЧС.

Спасателям удалось освободить ребенка с помощью специального многофункционального инструмента. Мальчика сначала осмотрели медики, после этого его передали родителям.

Обратите внимание! В ГСЧС добавили, что ребенок находился в удовлетворительном состоянии.



В Ивано-Франковске мальчик застрял в кресле в кинотеатре / ГСЧС

Текст публикации ГСЧС:

Спасатели оказали помощь мальчику, который был зажат в кресле.

Сегодня в 18:44 к спасателям поступило сообщение о том, что в одном из торгово-развлекательных центров города ребенок застрял в кресле кинотеатра.

Уже через несколько минут к месту происшествия прибыли спасатели Группы спасательных работ аварийно-спасательной части АСО СН ГУ ГСЧС Украины в области.

По прибытии было установлено, что мальчика зажало в кресле между спинкой и сиденьем и самостоятельно из "ловушки" ребенок выбраться не может. На помощь пришли родители и администрация заведения, однако их попытки помочь мальчику были тщетными и они вызвали спасателей.

Спасатели с помощью специального многофункционального инструмента освободили ребенка и передали медикам. После осмотра медиков ребенка в удовлетворительном состоянии передали родителям.