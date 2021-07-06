В городе отказались от ежегодных забав: спуска на воду венков и прыжков через костер. Об этом сообщила директор департамента культуры Ивано-Франковского городского совета Надежда Загурская.

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Как в Ивано-Франковске будут праздновать Ивана Купала

В мэрии рассказали, что фестиваль в городе состоится, впрочем он не будет иметь традиционный вид. Во время фестиваля "Купальская ночь" не запланировано ни купальских костров, ни спуска венков на воду.

Сам праздник Ивана Купала организаторы планируют переформатировать с ударением на христианский праздник Иоанна Крестителя.

Фестиваль искусств "Купальская ночь" в этом году направили больше на наш религиозный праздник – это Иоанна Крестителя. Мы потихоньку отходим от языческих таких моментов. Не будем жечь костер, бросать и загрязнять озеро веночками,

– отметила Загурская.

Обратите внимание! В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям дали предостережение относительно традиционных празднований. Спасатели отметили: если потерять бдительность и не соблюдать правила безопасности, существует риск утонуть или получить ожоги.

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