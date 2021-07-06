У місті відмовилися від щорічних забав: запускання на воду вінків і стрибків через багаття. Про це повідомила директорка департаменту культури Івано-Франківської міської ради Надія Загурська.

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Як в Івано-Франківську святкуватимуть Івана Купала

У мерії розповіли, що фестиваль у місті відбудеться, втім він не буде мати традиційного вигляду. Під час фестивалю "Купальська ніч" не заплановано ні купальських вогнищ, ні спускання вінків на воду.

Саме свято Івана Купала організатори планують переформатувати з наголосом на християнське свято Івана Хрестителя.

Фестиваль мистецтв "Купальська ніч" цього року спрямували більше на наше релігійне свято – це Івана Хрестителя. Ми потихеньку відходимо від язичницьких таких моментів. Не буде паління вогнища, кидання і забруднення озера віночками,

– зазначила Загурська.

Зверніть увагу! У Державній службі з надзвичайних ситуацій дали застереження щодо традиційних святкувань. Рятувальники наголосили: якщо втратити пильність та не дотримуватися правил безпеки, існує ризик втопитися чи отримати опіки.

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