Странный и резкий запах стоял на улице Петлюры и Коновальца. Его почувствовали в 4-этажном здании общежития ивано-франковского государственного колледжа технологий и бизнеса, а также в 4 жилых домах.

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Трое подростков в реанимации

На место выехали аварийная бригада "Ивано-Франковскгаз" и спасатели. Они обследовали дома, газораспределительные пункты и прилегающие территории. Впрочем, утечки природного газа они не обнаружили. Лабораторный центр Минздрава Украины проводил замеры воздуха: опасных веществ вследствие анализа тоже не обнаружили.

Однако в результате происшествия пострадали 8 подростков из общежития колледжа. Их госпитализировали в больницу: трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 5 студентов имеют состояние средней степени тяжести.

Пока неизвестно, что это за вещество

Следователи лишь устанавливают происхождение вещества, которым отравились люди. Всего ночью к ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли 36 человек и 11 единиц техники.

По состоянию на утро 17 июня резкого запаха в воздухе уже не ощущалось.

Как написал в своем фейсбуке мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, из-за этой ситуации состоится срочное заседание комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Чиновники постараются найти причину вероятной утечки.

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