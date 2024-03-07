На это отреагировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он призвал провести расследование относительно ненадлежащего реагирования полиции на инцидент с нападениями на людей в Ивано-Франковске.
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Лубинец отреагировал на нереагирование полиции на инцидент
В своем недавнем заявлении Уполномоченный по правам человека подчеркнул возмущение общественности ненадлежащей реакцией полиции на видеозаписи, распространенные в социальных сетях, на которых подростки нападают и избивают людей в Ивано-Франковске.
Так, по словам Лубинца, до 3 марта жертвы нападений сообщали в полицию, что на них напали неизвестные лица. Однако эти сообщения якобы были проигнорированы, и никаких ответных действий не было принято.
Обратился к руководству Национальной полиции Украины с требованием назначить служебное расследование по информации о ненадлежащем реагировании органами полиции на поданные до 03.03.2024 заявления и сообщения жителей города Ивано-Франковска об избиении их неизвестными лицами,
– написал омбудсмен.
Он также отметил, что все совершенные преступления должны расследовать и дать надлежащую правовую оценку. А виновные должны понести справедливую ответственность.
Подростки нападали на людей в Ивано-Франковске
- В сети появился ряд видео, на которых группа молодых людей в Ивано-Франковске осуществляет насильственные нападения на незнакомых людей. Нападения были зафиксированы на улицах и в непосредственной близости от подъездов и лестничных площадок.
- Полиция разыскивала группу этих молодых людей, которая совершала нападения. В конце концов хулиганов удалось задержать.
- В полиции молодые люди объяснили свои действия желанием "хайпонуть". После общественного резонанса задержанный парень извинился за свои действия и сказал, что готов понести за них ответственность.
- Кроме этого, на видео появилась и мать участника побоев. Она также попросила прощения за действия сына, а также выразила соболезнования пострадавшим.
- Сейчас в отношении действий молодого человека ведется досудебное расследование. Когда суд признает его причастность к указанным действиям, то парню из Ивано-Франковска может грозить до 7 лет лишения свободы.