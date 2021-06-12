Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи Ивано-Франковского городского совета Андрей Гиглюк.

Важно Во Львове подорожал проезд в общественном транспорте: когда и на сколько

Он отметил, что перевозчики требовали повышения стоимости проезда еще в 2020 году. Зато общественность выражала недовольство, ведь это "больно ударит по их кошельку".

Было определенное недовольство, но мы понимаем и перевозчиков. Они предлагали поднять стоимость еще в прошлом году, мы сдерживали эти процессы,

– рассказал Андрей Гиглюк.

Как предлагают изменить стоимость проезда

Проектом решения, которое выносили на обсуждение, стоимость проезда:

по карте "Галка" составит 6 гривен,

оплата банковской картой или SMS-билет – 8 гривен,

наличными – 10 гривен.

Частные перевозчики предлагают увеличить стоимость проезда с 6 до 8 гривен. Представителей льготных категорий будут перевозить бесплатно в коммунальном транспорте и с 10:00 до 16:00 – в частном. После 16:00 в частных автобусах можно воспользоваться тремя льготными местами.

По словам Андрея Гиглюка, этот вопрос предлагают вынести на рассмотрение исполкома 8 июля, и уже 12 июля новые тарифы должны вступить в силу.

Почему увеличивают цену на проезд

Гиглюк заметил, что среди основных причин подорожания проезда управленец называет:

расходы на горюче-смазочные материалы,

расходы на замену колес и техническое обслуживание.

Стоимость этих материалов увеличилась на 15,2%, а то и 30%. В частности увеличилась и минимальная заработная плата. Мы имеем проблемы с водителями, а именно – их острый недостаток, потому что многие выезжают за границу из-за малой заработной платы и тяжелых условий труда,

– пояснил он.

Обратите внимание! Сейчас в коммунальном транспорте стоимость проезда по карте "Галка" составляет 4 гривны, оплата банковской картой или SMS-билет составляет 5 гривен, наличными – 6 гривен.