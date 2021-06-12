Про це повідомив начальник управління транспорту і зв'язку Івано-Франківської міської ради Андрій Гіглюк.

Важливо У Львові подорожчав проїзд у громадському транспорті: коли та на скільки

Він зауважив, що перевізники вимагали підняття вартості проїзду ще у 2020 році. Натомість громадськість висловлювала невдоволення, адже це "болюче вдарить по їхньому гаманцю".

Були певні невдоволення, але ми розуміємо і перевізників. Вони пропонували підняти вартість ще минулого року, ми стримували ці процеси,

– розповів Андрій Гіглюк.

Як пропонують змінити вартість проїзду

Проєктом рішення, яке виносили на обговорення, вартість проїзду:

за карткою "Галка" становитиме 6 гривень,

оплата банківською картою або SMS-квиток – 8 гривень,

готівкою – 10 гривень.

Приватні перевізники пропонують збільшити вартість проїзду із 6 до 8 гривень. Представників пільгових категорій перевозитимуть безкоштовно у комунальному транспорті та з 10:00 до 16:00 години – у приватному. Після 16:00 у приватних автобусах можна скористатися трьома пільговими місцями.

За словами Андрія Гіглюка, це питання пропонують винести на розгляд виконкому 8 липня, і уже 12 липня нові тарифи мають набути чинності.

Чому збільшують ціну на проїзд

Гіглюк зауважив, що серед основних причин здорожчання проїзду управлінець називає:

витрати на паливно-мастильні матеріали,

витрати на заміну коліс та технічне обслуговування.

Вартість цих матеріалів збільшилася на 15,2%, а то й 30%. Зокрема збільшилася і мінімальна заробітна плата. Ми маємо проблеми із водіями, а саме – їхню гостру нестачу, бо багато виїжджають за кордон через малу заробітну плату і важкі умови праці,

– пояснив він.

Зверніть увагу! Наразі у комунальному транспорті вартість проїзду за карткою "Галка" становить 4 гривні, оплата банківською карткою або SMS-квиток становить 5 гривень, готівкою – 6 гривень.