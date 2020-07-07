В Ивано-Франковской области полиция разоблачила незаконное функционирование заведений, которые работали под видом реабилитационных центров. Вместо того, чтобы лечить алко- и наркозависимых, их просто держали в заключении, а с родственников брали деньги.

Пациентов держали – как в тюрьме

Такие центры действовали как в Ивано-Франковске, так и в селе Угринов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

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В заведениях находились около 40 человек

В заведениях находились около 40 человек – из разных уголков Украины. Они жили в частных домах. Покинуть псевдоцентры они не могли, ведь за ними следил персонал.

Полиция провела в помещениях обыски. Правоохранители изъяли документы, штампы, печати, информацию на удерживаемых лиц, расписки пациентов, договоры о предоставлении услуг, деньги. Никаких разрешительных документов на этот вид деятельности не было.

Такой преступный бизнес, говорят в полиции, организовала группа мужчин из восточных регионов, проживавших на Ивано-Франковщине.

Как действовала преступная схема:

В публичных местах распространяли объявления о предоставлении реабилитации зависимым.

По телефону с родственниками пациентов обсуждали детали.

Пациентов размещали в комнатах по несколько человек – условия содержания были неудовлетворительными.

Людей лишь иногда выпускали на улицу, однако и там их контролировал персонал.

Преступники также следили за перепиской и телефонными разговорами.

Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет тюрьмы

Сейчас проводят досудебное расследование. Уголовное производство возбудили за незаконное лишение свободы или похищение человека. Если подозреваемых признают виновными, им грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Смотрите фото из так называемых реабилитационных центров/ фото пресс-службы Нацполиции: