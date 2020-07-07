В Івано-Франківській області поліція викрила незаконне функціонування закладів, які працювали під виглядом реабілітаційних центрів. Замість того, аби лікувати алко- та наркозалежних, їх просто тримали в ув'язненні, а з родичів брали гроші.

Пацієнтів тримали – як у в'язниці

Такі центри діяли як в Івано-Франківську, так і в селі Угринів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в області.

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У закладах перебували близько 40 осіб

У закладах перебували близько 40 осіб – із різних куточків України. Вони жили у приватних будинках. Покинути псевдоцентри вони не могли, адже за ними стежив персонал.

Поліція провела у приміщеннях обшуки. Правоохоронці вилучили документи, штампи, печатки, інформацію на утримуваних осіб, розписки пацієнтів, договори про надання послуг, гроші. Жодних дозвільних документів на цей вид діяльності не було.

Такий злочинний бізнес, кажуть у поліції, організувала група чоловіків зі східних регіонів, що проживали на Івано-Франківщині.

Як діяла злочинна схема:

У публічних місцях поширювали оголошення про надання реабілітації залежним.

Телефоном з родичами пацієнтів обговорювали деталі.

Пацієнтів розміщали у кімнатах по кілька осіб – умови утримання були незадовільними.

Людей лише іноді випускали надвір, проте й там їх контролював персонал.

Злочинці також стежили за листуванням та телефонними розмовами.

Підозрюваним загрожує від 5 до 10 років в'язниці

Наразі проводять досудове розслідування. Кримінальне провадження порушили за незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Якщо підозрюваних визнають винними, їм загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.

Дивіться фото з так званих реабілітаційних центрів/ Фото пресслужби Нацполіції: