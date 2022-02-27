В Ивано-Франковске воздушная тревога: все в укрытия

В Ивано-Франковске объявили воздушную тревогу. Местные жители как можно быстрее должны спрятаться в укрытиях.

В Ивано-Франковске завыли сирены – это сигнал воздушной тревоги. Жителей города просят пройти к ближайшим укрытиям.

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Также о воздушной тревоге заявили в Тернополе.



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