Так, если отец или мать малыша военные, им выплатят 50 тысяч гривен. Подробнее рассказывает 24 Канал.
Узнайте больше Выплаты при рождении ребенка в 2023 году
"Чтобы франковцев стало больше"
Марцинкив отметил, что, к сожалению, в последнее время статистика рождаемости снизилась. Чтобы франковцев стало больше, семьи будут поощрять деньгами.
Если вы из нашей общины и родили малыша в 2023 году в городском роддоме, то сможете получить из городского бюджета разовую помощь 20 000 гривен, а если папа или мама военные, – то 50 000 гривен,
– отметил городской голова Ивано-Франковска.
Также Марцинкив добавил, что соответствующую программу разработают и уже скоро она заработает. О времени, месте и условиях подачи документов мэр обещал сообщить в соцсетях.
Минюст назвал самые распространенные и удивительные имена для малышей в 2022 году
- Накануне в Минюсте рассказали, какие имена деткам чаще всего давали украинцы в 2022 году. В частности, среди женских чаще всего: Анна, Анастасия, Вероника, София, Александра, Мария, Виктория, Милана, Соломия, Варвара и Ева.
- Самыми же распространенными мужскими именами стали: Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Михаил, Даниил, Владислав, Александр, Андрей.
- Самые оригинальные имена для малышей: Джавелина, Мечта, Луна, Авиталь-Азалина, Мерьела, Сладислава, Квита, Ульпана, Мантикора, Николоз, Русалина и Юния; Искандер, Волислав, Марс, Велеслав, Ахиллес, Сармат, Свитозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркис, Стилиан, Хьюго, Никодим, Нектарий.