Так, если отец или мать малыша военные, им выплатят 50 тысяч гривен. Подробнее рассказывает 24 Канал.

Узнайте больше Выплаты при рождении ребенка в 2023 году

"Чтобы франковцев стало больше"

Марцинкив отметил, что, к сожалению, в последнее время статистика рождаемости снизилась. Чтобы франковцев стало больше, семьи будут поощрять деньгами.

Если вы из нашей общины и родили малыша в 2023 году в городском роддоме, то сможете получить из городского бюджета разовую помощь 20 000 гривен, а если папа или мама военные, – то 50 000 гривен,

– отметил городской голова Ивано-Франковска.

Также Марцинкив добавил, что соответствующую программу разработают и уже скоро она заработает. О времени, месте и условиях подачи документов мэр обещал сообщить в соцсетях.

Обратите внимание! По словам Марцинкива, дети, родившиеся с 1 января 2023 года в Городском Перинатальном Центре, уже смогут получить выплаты, когда программа заработает.

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