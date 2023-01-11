Так, якщо батько чи мати малюка військові, їм виплатять 50 тисяч гривень. Детальніше розповідає 24 Канал.
Дізнайтеся більше Виплати при народженні дитини у 2023 році
"Аби франківців більшало"
Марцінків зазначив, що, на жаль, останнім часом статистика народжуваності знизилася. Тож, аби франківців більшало, сім'ї будуть заохочувати грошима.
Якщо ви з нашої громади і народили малюка у 2023 році у міському пологовому, то зможете отримати з міського бюджету разову допомогу 20 000 гривень, а якщо тато або мама дитинки військові, – то 50 000 гривень,
– зазначив міський голова Івано-Франківська.
Також Марцінків додав, що відповідну програму розроблять і вже скоро вона запрацює. Про час, місце та умови подання документів мер обіцяв повідомити у соцмережах.
Мін'юст назвав найпоширеніші та найдивніші імена для малюків у 2022 році
- Напередодні в Мін'юсті розповіли, які імена діткам найчастіше давали українці у 2022 році. Зокрема, серед жіночих найчастіше: Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара та Єва.
- Найпоширенішими ж чоловічими іменами стали: Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.
- Найоригінальніші імена для малюків: Джавеліна, Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр'єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна та Юнія; Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х'юго, Нікодим, Нектарій.