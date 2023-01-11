Так, якщо батько чи мати малюка військові, їм виплатять 50 тисяч гривень. Детальніше розповідає 24 Канал.

Дізнайтеся більше Виплати при народженні дитини у 2023 році

"Аби франківців більшало"

Марцінків зазначив, що, на жаль, останнім часом статистика народжуваності знизилася. Тож, аби франківців більшало, сім'ї будуть заохочувати грошима.

Якщо ви з нашої громади і народили малюка у 2023 році у міському пологовому, то зможете отримати з міського бюджету разову допомогу 20 000 гривень, а якщо тато або мама дитинки військові, – то 50 000 гривень,

– зазначив міський голова Івано-Франківська.

Також Марцінків додав, що відповідну програму розроблять і вже скоро вона запрацює. Про час, місце та умови подання документів мер обіцяв повідомити у соцмережах.

Зверніть увагу! За словами Марцінківа, діти, які народилися з 1 січня 2023 року в Міському Перинатальному Центрі вже зможуть отримати виплати, коли програма запрацює.

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